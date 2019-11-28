Одесский врач, попавший в порноскандал, узнал об обвинениях из СМИ

Там на протяжении года в кабинете гинекологического УЗИ тайно снимали пациенток. Видео без их ведома и согласия отправляли за границу, где позже размещали на порносайте.

Как рассказали в руководстве больницы, врач высшей категории Вячеслав Триполко, в кабинете которого нашли скрытую камеру, снимал у них помещение. По словам главврача Олега Лукьянчука, кроме договора об аренде, их ничего не связывает. Контролировать его деятельность в диспасере не могли по закону.

С Вячеславом Триполко связалась одна из его пациенток, передает obozrevatel.com.

Тот рассказал, что уже успел побывать на допросе, в его кабинете провели обыск. При этом, по словам врача, ситуация для него самого стала новостью.

Медик утверждает, что понятия не имеет, кто установил камеру. А о том, что его в чем-то обвиняют, узнал из СМИ.

Врач вспоминает, что этим летом в помещении диспасера произошел сбой сигнализации. Он позвонил начальству, а уже там вызвали мастеров.

Триполко считает, что его могли подставить конкуренты.

“Я оказался пешкой в чьей-то игре”, – заявил он своей пациентке.

Пока Вячеслав Триполко проходит по делу как свидетель. Правоохранителям предстоит доказать его причастность к установке скрытой камеры и распространению запрещенных видеоматериалов.

В свою очередь, со ссылкой на источники в прокуратуре, dumskaya.net сообщает, что в кабинете действительно были камеры. По данным издания, врач закупил их, чтобы иметь возможность держать под контролем финансовые вопросы его частного предприятия.

Медик, по мнению источников в прокуратуре, может оказаться не причастным к сбору и распространению видеоматериалов. Доступ могли получить хакеры и распорядиться информацией. Правоохранители пока подозревают около шести человек, которые занимались установкой камер.

Фото: obozrevatel.com, f10.pmo.ee

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