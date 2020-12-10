Одесский Воронцовский маяк обзавелся новой системой для опознания судов

Как сообщает пресс-служба госучреждения «Госгидрография», работы проводились в течение ноября. Уже завершены пусконаладочные работы, а сейчас специалисты оформляют разрешительную документацию с Украинским государственным центром радиочастот.

По информации ведомства, новое оборудование позволит получать и передавать информацию по каналам автоматической идентификационной системы (АИС), и это сделает более безопасным движение морских судов на подходах к Одесскому морскому порту. В свою очередь судоводители смогут идентифицировать объект при любой погоде, а также передавать и получать информацию, в том числе и метеорологическую, по каналам системы.

Воронцовский маяк – одна из достопримечательностей Одессы. Между тем, ранее он пребывал в плачевном состоянии до того как в июле прошлого года начались работы по его восстановлению.

Как сообщала «Одесская жизнь», в 2019 году на маяке начались гидроизоляционные работы, чтобы защитить сооружение от влияния морской воды. Кроме того, укрепили основу маяка и модернизировали оборудование. К августу того же года на маяке восстановили башню и оснастили ее мощным светооптическим аппаратом, обновили систему энергообеспечения.

Отметим, что маяк, которому уже более 175 лет, «пережил» не одну реконструкцию. Но специалисты уверены, что благодаря проделанной работе он простоит десятки лет.

Читайте также: Морской проводник Одессы или лучшее место для селфи в городе.