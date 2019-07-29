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Новости Одессы и Одесской области

Воронцовский маяк начали приводить в порядок

Воронцовский маяк начали приводить в порядок

Всё это время он был в плачевном состоянии, однако сейчас уже идут работы по восстановлению знаменитого маяка.

Об этом сообщила строительная компания «Результат-99» на своей странице в Facebook.

На данный момент специалисты создают гидроизоляцию в углублённых частях сооружения с использованием полиуретановых смол. Этот материал применяется для того, чтобы заполнить пространство с водой под палубой маяка. Смола вспенивается при контакте с водой и увеличивается в несколько раз, создавая основу для закачки гидроизоляционных материалов.

Кроме того, проводятся работы по уплотнению основы маяка – специалисты уменьшают объем пор в грунте при откачивании из него воды, тем самым уплотняя основу.

В компании «Результат-99» рассказали, что сооружению уже более 150 лет. За это время маяк дважды серьёзно пострадал. В 1941 году маяк взорвали части Красной армии при отступлении, в 1955 его восстановили, но без должной степени гидроизоляции основы. А в 1993 году сухогруз ZIM Antverpen в плотном тумане протаранил маяк. В результате на сооружении появилась сквозная трещина почти в 200 мм.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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