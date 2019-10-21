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Новости Одессы и Одесской области

Одесский видеоарт показали в Италии

Одесский видеоарт показали в Италии

Музей современного искусства Одессы представил одесский видеоарт из своей коллекции на Open Art Week в Перудже, Италия.

“Мы показали 10 видеоработ и репортажей с видеоинсталляций одесских художников периода 90-х-начала 2000-х. В подборке были представлены восемь художников: Igor Gusev, Юлия Депешмод, Андрей Казанджий, Мирослав Кульчицкий, Юрий Лейдерман, Олександр Ройтбурд, Вадим Чекорский, Dima Erlikh”, – сообщает пресс-служба музея на своей странице в Facebook.

Видеоработы, привезенные из Одессы, получили положительные отзывы. Показ прошел в кинотеатре PostModernissimo в рамках PerSo – Perugia Social Film Festival.

Напомним, ранее картины Айвазовского из коллекции Одесского художественного музея отправились на выставку в Латвию. 

Фото: Facebook Музея современного искусства Одессы

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