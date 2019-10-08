Картины Айвазовского из коллекции Одесского худмузея отправились на выставку в Латвию

Участие в выставке в Латвийском национальном художественном музее в Риге принимают 10 работ Ивана Айвазовского из коллекции Одесского художественного музея.

Об этом сообщается на странице ОХМ в Facebook.

Выставка в Риге называется “Метафизика света. Творчество Ивана Айвазовского (1817 – 1900)”. Она продлится до 5 января. Всего на выставке 23 работы художника из коллекций Латвии и Эстонии, а из них 10 – из коллекции Одесского художественного. Таким образом, картины, привезенные из Одессы, составили почти половину выставки.

В Одесском худмузее хранится 29 работ Айвазовского, а в настоящее время это наибольшее количество работ художника в коллекциях музеев Украины.

В последний раз картины из Одесского художественного музея экспонировались зарубежом еще в 2004 году.

Фото: Маша Целоева