Выборы ректора в Одесском университете: в Минобразования решили не назначать и.о. главы вуза депутата Осауленко

Министерство образования и науки (МОН) Украины официально отозвало свои намерения назначить исполняющей обязанности ректора Одесского национального университета имени Мечникова (ОНУ) депутата горсовета от партии «Доверяй делам» профессора Одесской юридической академии Светлану Осауленко.

Об этом говорится в сообщении профкома студентов ОНУ в Facebook.

Как информирует Телеграм-канал «ЧесноК», еще вчера в Минобразования собирались отдать правление университетом в руки депутата Осауленко. Ее протеже якобы выступил бывший однопартиец небезызвестного Сергея Кивалова, экс-депутат горсовета Николай Крикливый, который метит в проректоры вуза.

Информацию о том, что МОН планировал назначить и.о. руководителя вуза одного из кандидатов на этот пост Светлану Осауленко, подтвердил и ректор ОНУ Игорь Коваль.

«Вчера пришла информация из МОН о назначении Светланы Осауленко с 8 декабря (срок полномочий Коваля истекает 7 декабря – ред.)», – сказал он на сегодняшнем брифинге.

По словам Коваля, у студенческой молодежи такое решение Минобразования «вызвало удивление и возмущение». Студенты выступили против того, чтобы кандидаты в ректоры возглавляли учебное заведение до проведения выборов.

«Она (Светлана Осауленко – ред.) имеет право участвовать в конкурсе, но мы всегда считали, что никто из участников не может быть и.о. ректора, чтобы все были в одинаковых условиях и не использовали админресурс… Поэтому и студенты подняли вопрос, и я поставил в известность Сергея Шкарлета (министра образования и науки Украины – ред.) о том, что мы считаем это неправильным. Мы считаем, что выборы должны пройти честно», – пояснил Коваль.

Также он добавил, что предложил назначить исполняющим обязанности ректора проректора ОНУ по научной работе Владимира Иваницу.

Отметим, что в связи с избранием ректора Игоря Коваля на должность секретаря Одесского горсовета, кресло руководителя ОНУ до этого времени остается вакантным.

Как сообщала «Одесская жизнь», выборы ректора ОНУ имени Мечникова состоятся 22 декабря этого года. И уже известны потенциальные кандидаты на этот пост. Это доктор исторических наук, проректор ОНУ Вадим Хмарский; декан экономико-правового факультета, кандидат юридических наук Вячеслав Труба; заведующий кафедрой мирового хозяйства международных экономических отношений, доктор экономических наук Сергей Якубовский и упомянутая Светлана Осауленко.

По данным «Думской», кроме них, претендентами стали директор астрономической обсерватории ОНУ, доктор физико-математических наукСергей Андриевский; экс-мэр Раздельной и бывший начальник управления экологии Одесского горсовета, доктор географических и юридических наук Борис Киндюк, а также бывший заместитель командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант в отставке, профессор Военной академии Одессы и доктор технических наук Николай Петрушенко.

Действующий ректор Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права.