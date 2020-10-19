Выборы ректора ОНУ: стали известны фамилии вероятных кандидатов

Выборы ректора Одесского национального университета имени Мечникова состоятся 22 декабря. И уже известны потенциальные кандидаты на этот пост.

Приказ о выборах в министерстве образования издали еще в сентября, а на данный момент уже создан оргкомитет по подготовке к выборам. Выбирать ректора будут представители трудового коллектива вуза и студентов.

Известно также, что действующий ректор ОНУ баллотироваться на будет, поскольку должность занимает уже два срока, а это максимум.

Действующий ректор Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права.

Как пишет “Думская”, на пост ректора претендуют: