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Выборы ректора ОНУ: стали известны фамилии вероятных кандидатов

Выборы ректора ОНУ: стали известны фамилии вероятных кандидатов

Выборы ректора Одесского национального университета имени Мечникова состоятся 22 декабря. И уже известны потенциальные кандидаты на этот пост. 

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Приказ о выборах в министерстве образования издали еще в сентября, а на данный момент уже создан оргкомитет по подготовке к выборам. Выбирать ректора будут представители трудового коллектива вуза и студентов.

Известно также, что действующий ректор ОНУ баллотироваться на будет, поскольку должность занимает уже два срока, а это максимум.

Действующий ректор Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права.

Как пишет “Думская”, на пост ректора претендуют:

  • проректор по научно-педагогической работе доктор исторических наук Вадим Хмарский
  • декан экономико-правового факультета кандидат юридических наук Вячеслав Труба
  • заведующий кафедрой мирового хозяйства международных экономических отношений доктор экономических наук Сергей Якубовский.
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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