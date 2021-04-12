Одесский трамвай возобновил маршрут на Молдаванку – фоторепортаж с Алексеевской площади (фото)

В Одессе трамвай №12 снова следует до Алексеевской площади. Наш фотокорреспондент побывал на месте, где подходит к концу реконструкция Алексеевского сквера, и сделал несколько интересных фото.

Как сообщала «Одесская жизнь», сейчас трамваи маршрута №12 снова следуют на свою конечную остановку на Алексеевской площади по обычной схеме – от Слободки, по улицам Маловского, Балковской, мимо Пересыпского моста, по спуску Маринеско, улицам Софиевской, Преображенской, Мечникова, Адмирала Лазарева.

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