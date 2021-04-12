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Одесский трамвай возобновил маршрут на Молдаванку – фоторепортаж с Алексеевской площади (фото)

Одесский трамвай возобновил маршрут на Молдаванку – фоторепортаж с Алексеевской площади (фото)

В Одессе трамвай №12 снова следует до Алексеевской площади.
Наш фотокорреспондент побывал на месте, где подходит к концу реконструкция Алексеевского сквера, и сделал несколько интересных фото.

одесский трамвай
одесский трамвай, рельсы
одесский трамвай, плиты
одесский трамвай, новые рельсы
одесский трамвай, Молдаванка
одесский трамвай, сквер
одесский трамвай, после реконструкции
одесский трамвай, Алексеевская площадь
одесский трамвай, рельсы2
одесский трамвай2
одесский трамвай3
одесский трамвай, №12
одесский трамвай4
одесский трамвай, рельсы3
одесский трамвай, рельсы4
одесский трамвай, ограда

Как сообщала «Одесская жизнь», сейчас трамваи маршрута №12 снова следуют на свою конечную остановку на Алексеевской площади по обычной схеме – от Слободки, по улицам Маловского, Балковской, мимо Пересыпского моста, по спуску Маринеско, улицам Софиевской, Преображенской, Мечникова, Адмирала Лазарева.

Читайте также: В Одессе подходит к финишу ремонт Алексеевского сквера на Молдаванке.

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