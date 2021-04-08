В Одессе подходит к финишу ремонт Алексеевского сквера на Молдаванке

Благоустройство одесского Алексеевского сквера на Молдаванке вышло на завершающий этап, сообщает пресс-служба мэрии города.

На сегодняшний день полностью обновлено наружное освещение сквера, установлены новые опоры контактной сети трамвая и смонтирована сама сеть, а также проведена система полива.

Кроме того, завершен монтаж нового трамвайного пути на разворотном кольце трамвая №12.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению ограждения Алексеевского сквера – каменной ограды с установкой аутентичных металлических секций. Также планируется установить в сквере новые скамейки и урны.

Работы планируется завершить до начала мая 2021 года.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как начал преображаться Алексеевский сквер.

Кстати, напомним: Еще один одесский сквер ожидают большие перемены.

Фото Одесского горсовета