Электронный билет в транспорте: в одесских трамваях и троллейбусах установят специальное оборудование

В одесских трамвая и троллейбусах установят специальное оборудование для бесконтактной оплаты за проезд. То есть с помощью специального приложения в смартфоне.
Об этом в видеокомментарии сообщил заместитель мэра Одессы Дмитрий Жеман.
По его словам, задержка была вызвано усовершенствованием мобильного приложения для оплаты за проезд, которое теперь доступно как смартфонам с Android, так iOS.
Он также отметил, что в первую очередь валидаторами оснастят электротранспорт “фонтанского направления”.
Историю внедрения бесконтактного способа оплаты за проезд в общественном транспорте читайте в статье: Электронный билет: когда внедрят в Одессе?