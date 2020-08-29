Когда в Одессе заработает электронная система оплаты проезда?

В Одессе уже давно говорят о внедрении «электронного билета». Как должен проходить безналичный расчёт за проезд, расписано в новых «Правилах пользования городским пассажирским автомобильным и электрическим транспорте в г. Одессе».Их презентовали в прошлом году.

На каком этапе находится внедрение электронной системы оплаты проезда?

Ввести в городе автоматизированную систему учёта оплаты проезда в транспорте в горсовете решили еще 2017 году. После чего разработали новый проект «Правил пользования городским пассажирским автомобильным и электрическим транспортом в г. Одессе». Документ представили в мэрии в феврале 2019 года.

Конкурс инвесторов, желающих внедрять автоматизированную систему, выиграла компания «Одесская городская карта». При этом фирма была единственным участником отбора. Такое обстоятельство не понравилось Антимонопольному комитету Украины. В АМКУ рекомендовали властям отобрать инвесторов без «неблагоприятных или дискриминационных условий». Но повторный конкурс не проводили.

Между тем проект не согласовал Европейский банк реконструкции и развития, который дал кредит «Одесгорэлектротрансу» на покупку низкопольных троллейбусов. По этой причине в марте 2019 года на сессии горсовета вопрос об утверждении результатов конкурса и даче согласия на заключение инвестиционного договора сняли с повестки дня и до сих пор не выносили на голосование.

В ноябре этого же года Правила обсудили и утвердили на общественных слушаниях. Затем документ отправили на рассмотрение постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам законности, депутатской этики, реализации государственной регуляторной политики и международных отношений.

– После рассмотрения проекта Правил на комиссии и возвращения материалов работа будет продолжена в установленном действующим законодательством порядке, — сказали нам в департаменте транспорта и связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

При этом сообщили, что сейчас идёт практическая работа по реализации Правил. Правда, каким именно образом, не уточнили.

Зачем нужен «электронный билет»?

Во-первых, это удобно. Представьте себе, что в маршрутке ненужно предавать через пассажиров деньги водителю. Вместо этого, как во всем цивилизованном мире, достаточно будет приложить банковскую карточку к валидатору и оплатить так проезд.

Рассчитаться можно будет еще с помощью приложения в мобильном телефоне или карточки со встроенным NFC-чипом. Купить или пополнить её, а также приобрести бумажный билет с QR-кодом можно будет в специальных терминалах.

Во-вторых, с помощью «электронного билета» будет учитываться пассажиропоток и оплата проезда. Это позволит вывести из тени огромные суммы денег.

Кто должен установить валидаторы?

Внедрение «электронного билета» означает установку в транспорте стационарных и мобильных валидаторов. Первый из них крепится к поручням и предназначен только для безналичного расчёта. А второй используется кондуктором для выдачи чеков. В таком случае рассчитаться можно и наличными, и банковскими картами и проездными карточками. В первую очередь, валидаторами планируется оснастить трамваи и троллейбусы, а потом уже маршрутки и автобусы. Устанавливать их должен инвестор.

– Инвестор обязан за свой счёт купить и своими силами установить бортовое оборудование во всех транспортных средствах КП «Одесгорэлектротранс», которые будут зарегистрированы в объекте инвестирования на протяжении действия договора, а также во всех транспортных средствах других перевозчиков, обслуживающих автобусные маршруты городского пассажирского транспорта общего пользования, — разъяснили нам в департаменте.

Отметим, в Одессе на городских маршрутах в экспериментальном порядке работают три валидатора. Установлены они в трамваях №21 и не связаны с проектом «электронного билета». Обслуживает их ПАТ «Банк Восток».

Цена вопроса?

Ориентировочная стоимость внедрения «электронного билета» – 285 млн. грн. За свою работу «Одесская городская карта» хочет получать 8,25% выручки от «Горэлектротранса» и 8,75% — от частников. При этом владельцам транспортных средств будут перечислять деньги за количество совершенных рейсов, а не перевезённых пассажиров. Это должно улучшить качество предоставляемых людям услуг. По идее, например, на популярных направлениях маршрутки перестанут ездить переполненными в часы пик. Ведь перевозчику будет выгодно делать больше рейсов, чем набивать под завязку пассажиров.

Что будет с проездными для льготников?

Проездные документы для людей, которые имеют право на бесплатный проезд, предлагается изготавливать в виде карточек. Выдавать их будет управления соцзащиты. Также горсовет должен представить инвестору список одесситов, претендующих на льготный проезд.

– Вопрос обеспечения проездными документами льготной категории граждан, которые имеют право на получения льгот на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования и зарегистрированы на территории других территориальных общин, необходимо решать на государственном уровне или проводить монетизацию льгот, — подчеркнули в департаменте.

Фото: 20 хвилин