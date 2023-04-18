Одесский таксист, влюбленный в путина и россию, неожиданно их разлюбил

Печально известный таксист из Одессы, который стал «популярным» благодаря соцсетям, был найден менее чем за сутки правоохранителями и передан в руки сотрудникам СБУ. Как сообщает телеграм-канал «Ganul», таксисту грозит серьезный срок.

Буквально еще вчера печально известный таксист, который утверждал, что у Украины не получится победить россию, так как якобы та «не проиграла ни одной войны», а также заявил, что «мы (украинцы) такие же как они (россияне)», а факт, что украинскому бойцу ВСУ вагнеровцы на видео отрезают голову, назвал фейком…

Как заявил общественный активист Демьян Ганул, этого горе-таксиста в этот же день задержали полицейские и позже передали сотрудникам СБУ.



Уже на записанном сотрудниками СБУ видео таксист на украинском языке раскаивается и извиняется перед бойцами ВСУ, а также утверждает, что будет всеми силами поддерживать украинских военных, так как якобы «переосмыслил свою политическую позицию».

Тем не менее, таксисту грозит наказание, предусмотренное ст. 436-2 Криминального кодекса Украины за поддержку военной агрессии россиской федерации и грозит тюремное заключение до 3 лет.

В соцсетях ни один читатель, кто прокомментировал видео СБУ, не поверил «раскаявшемуся» таксисту, а некоторые предлагают отправить его на фронт.

Напомним, что недавно в одесских соцсетях появилось видео, на котором видно, как таксист без остановки и не слушая возражений пассажирки, восхваляет россию, тамошнего диктатора путина и оправдывает вторжение этого государства в Украину и убийства его же соотечественников. По мнению таксиста-сепаратиста, россияне имеют право убивать украинцев, потому что американцы убивали иракцев.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала про двух других “коллег” этого водителя из числа одесских таксистов, которые использовали свои автомобили для распространения российской пропаганды:

Фото: телеграм каналы Ganul, Одесса Инфо