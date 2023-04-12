Новости Одессы и Одесской области

Одесский таксист: Украины нет, а в украинской церкви святая вода зеленеет (видео)

Одесский таксист: Украины нет, а в украинской церкви святая вода зеленеет (видео)

Водитель такси в Одессе заявил пассажиру, что Украины не существует, есть только Киевская Русь, россия. И по церкви украинской прошелся — ненастоящая она, потому что там святая вода зеленеет.

Скоро высказывания некоторых одесских таксистов можно будет издавать отдельным сборником, как пример того, что делает с людьми российская пропаганда, причем не только та, что по телевизору, но и церковная, от русской православной церкви, которая у нас вроде как и нет. а от ее адепты, как видим, есть.

11 апреля в одесском телеграм-канале Одесса-ИНФО опубликовали видео с перлами одного из такого русско-православного таксиста.

Не давая возражающему пассажиру вставить слово, водлитель такси в своих излияниях перескакивает с пророчеств старцев: “И погибнет две трети трети населения, это тоже старцем предсказано…” к прогнозированию курсов валют: “Что вы за этим долларом гоняетесь. Он будет как листья осенью, никто и не нагнется за ним. Будет дешевле бумаги”.  

Далее переходит к псевдоисторическим разглагольствоаниям: “Украины нету, есть Киевская Русь россия…” и сразу перескакивает на свою, похоже, излюбленную церковную тему: ”Украинский патриарх, он неправильный. Его святая вода — она зеленеет. Это бог дает знак, что нету Украинской православной церкви, есть русская православная церковь. Этот патриарх самозванец, также само как и Украина…”

Оправдывает таксист Андрей и российское вторжение: говорит, что это происходит потому что не стоило части россии называться Украиной и отделяться. 

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о другом одесском таксисте, который уверял пассажирку, что ракетами Одессу обстреливает Америка, а не россия.

 Читайте также: Таксисты бывают разные — все разновидности в одной статье

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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