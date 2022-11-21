Одесский суд приглашает одесситов подзарядить телефоны и поработать в интернете

В Одесском областном административном суде можно заряжать устройства и работать с ноутбуком.

Об этом сообщили в Одесском окружном административном суде.

Работники суда предложили помощь одесситам, потому что в Одессе уже неделю проходят экстренные отключения электричества.

Когда дома или офиса нет света, Одесский окружной административный суд предлагает помощь.

На первом и втором этажах суда есть свободные розетки. Можно обращаться к работникам суда в информационном центре, и вам найдут свободное место для работы и подзарядки.

Важно, что для того, чтобы попасть в здание суда, нужны документы, удостоверяющим личность.

Ранее появилась карта мест, где в Одессе можно зарядить телефон и найти интернет.