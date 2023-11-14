Одесский спецназовец завоевал две «бронзы» на мировых соревнованиях

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

С 10 по 12 ноября в городе Даугавпилс Латвийской Республики проходили мировые соревнования по комбат джиу-джитсу с участием 28 стран. Сергей показал один из лучших результатов, дважды войдя в призовую тройку.

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Два дня подряд одесский полицейский отстаивал честь Украины в ожесточенной борьбе и занял два почетных третьих места в весовой категории до 70 кг в разделах «клоуз-контакт» и «фул-контакт». Как результат: привез домой две «бронзы».

В общекомандном же зачете спортсмены сборной команды Украины под руководством главного тренера, одесского динамовца Виталия Чебана заняли II место.

Свой спортивный путь Сергей Русинко начал в 10-летнем возрасте. В 2018 году он выиграл чемпионат Европы по комбат джиу-джитсу и получил звание мастера спорта международного класса, а через год стал чемпионом мира.

А недавно спортсмен вступил в ряды батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области.