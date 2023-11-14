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Одеський спецназівець завоював дві “бронзи” на світових змаганнях

Одеський спецназівець завоював дві “бронзи” на світових змаганнях

Одеський поліцейський Сергій Русинко у складі збірної команди України виборов дві «бронзи» на XII Чемпіонаті світу з комбату джиу-джитсу.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

З 10 по 12 листопада у місті Даугавпілс Латвійської Республіки проходили світові змагання з комбат джіу-джитсу за участю 28 країн. Сергій показав один із найкращих результатів, двічі увійшовши до призової трійки.

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Два дні поспіль одеський поліцейський відстоював честь України у запеклій боротьбі та посів два почесні треті місця у ваговій категорії до 70 кг у розділах «клоуз-контакт» та «фул-контакт». Як результат: привіз додому дві «бронзи».

У загальнокомандному заліку спортсмени збірної команди України під керівництвом головного тренера, одеського динамівця Віталія Чебана посіли ІІ місце.

Свій спортивний шлях Сергій Русинко розпочав у 10-річному віці. У 2018 році він виграв чемпіонат Європи з комбат джіу-джитсу та отримав звання майстра спорту міжнародного класу, а через рік став чемпіоном світу.

А нещодавно спортсмен вступив до лав батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області.

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