Одеський спецназівець завоював дві “бронзи” на світових змаганнях

Одеський поліцейський Сергій Русинко у складі збірної команди України виборов дві «бронзи» на XII Чемпіонаті світу з комбату джиу-джитсу.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
З 10 по 12 листопада у місті Даугавпілс Латвійської Республіки проходили світові змагання з комбат джіу-джитсу за участю 28 країн. Сергій показав один із найкращих результатів, двічі увійшовши до призової трійки.
Читайте також: Каратистка з Одеси Анжеліка Терлюга виборола «бронзу» на чемпіонаті світу – першу у своїй кар’єрі
Два дні поспіль одеський поліцейський відстоював честь України у запеклій боротьбі та посів два почесні треті місця у ваговій категорії до 70 кг у розділах «клоуз-контакт» та «фул-контакт». Як результат: привіз додому дві «бронзи».
У загальнокомандному заліку спортсмени збірної команди України під керівництвом головного тренера, одеського динамівця Віталія Чебана посіли ІІ місце.
Свій спортивний шлях Сергій Русинко розпочав у 10-річному віці. У 2018 році він виграв чемпіонат Європи з комбат джіу-джитсу та отримав звання майстра спорту міжнародного класу, а через рік став чемпіоном світу.
А нещодавно спортсмен вступив до лав батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області.