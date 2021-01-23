Одесский рынок «7 километр» возобновляет работу после локдауна

С понедельника, 25 января, одесский промрынок «7 километр» возвращается к привычному формату и графику работы после окончания локдауна.

Об этом сообщается на сайте рынка.

Авторы сообщения напоминают, что рынок работает каждый день с 06:00 до 15:00 часов в будни и до 16:00 часов в выходные дни. Выходной – пятница.

Также посетителям напоминают о необходимости соблюдения требований карантина: носить маски, соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра и использовать антисептики.

Напомним, жесткий карантин в Украине не будут продлевать после 24 января, но ограничения не отменят полностью. Страна снова вернется к адаптивному карантину, который продлится еще долго.

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