Локдаун по-одесски: как работает Новый базар (фото)

Старейший Новый базар Одессы пребывает на локдауне «в полной мере». Приобрести здесь можно только продукты питания и бытовую химию. Если в магазинчиках с «химией» вам попадется что-то «наподобие» — повезло. Так, к примеру, батарейки мне там купить удалось.

Все довольно строго, по новым правилам. Базар заметно опустел, целые «кварталы», где торговали одеждой, обувью, разными сопутствующими товарами, канцтоварами, сувенирами и прочим, теперь затихли. Замок на дверях — самое обычное явление на Новом базаре.

Одесситы, которые привыкли здесь делать базар, очень недовольны происходящим. Предприниматели, которые вынуждены были закрыться — тоже.

Работает мясо-молочный корпус, лотки с овощами и прочими продуктами, зоомагазинчики. Кофеек-чаек на Новом базаре тоже уже не попьешь.

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Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как на одесском Привозе и рядом купить «не еду», а также в каких супермаркетах можно купить «запрещенку».

Кстати, одесская «Книжка» работает как обычно.