Одесский регион утопает в мусоре, а объемы его утилизации падают

Домохозяйства Одесской области производят больше мусора, чем предприятия.

Об этом сообщает Госслужба статистики в Одесской области.

В прошлом году в области произвели 728,5 тыс. тысяч тонн мусора. Из них экономическая деятельность предприятий дала 320 тыс. 688 тыс. тонн мусора, домохозяйства области произвели 407 тыс. 839 тыс. тонн мусора.

При этом утилизировали в 2018 году всего 9,2 тыс. тонн. мусора.

Для сравнения в 2015 году показатели производства и утилизации мусора составляли 602,6 и 10,2 тыс. тонн соответственно. В 2010 году в области произвели 514 тыс. тонн мусора, а утилизировали 376,8 тонн.

Таким образом, объемы мусора в области стремительно растут, в то время как их утилизация сокращается.

Фото: dreamsforlife.co.in