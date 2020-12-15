Одесский райсовет впервые собрался на сессию (прямая трансляция)

Она проходит в зале заседаний областного совета, своего, помещения, у райсовета, очевидно, еще нет.

Совет избран в ходе голосования 15 октября. Голоса жителей Одессы и прилегающих населенных пунктов распределились так: «ОПЗЖ» — 25,41%, на втором месте — «Доверяй делам» (16,7%), на третьем — «Слуга народа» (15,9%). «Европейская солидарность» заняла четвертое место, получив почти 12% голосов избирателей, «Партия Шария» набрала почти 8%, а «За майбутє» — около 7%.

Сам Одесский район образован в ходе админреформы и включает в себя Одессу и большую часть территории бывших Беляевского, Овидиопольского и Лиманского районов с населением более чем в 1,3 миллиона человек.