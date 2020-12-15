Новости Одессы и Одесской области

Одесский районный совет соберется на первую в истории сессию

Одесский районный совет соберется на первую в истории сессию

Одесский районный совет сегодня, 15 декабря, соберется на первое в своей истории сессионное заседание. 

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Оно стартует в 11-00 в сессионном зале Одесского областного совета.

Одесский районный совет создан в рамках недавней админреформы, включает в себя Одессу и большую часть территории бывших Беляевского, Овидиопольского и Лиманского районов с населением более чем в 1,3 миллиона человек.

Состав районного совета определен по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

На выборах в райсовет больше всего мандатов получили кандидаты от «ОПЗЖ» — 25,41%, на втором месте — «Доверяй делам» (16,7%), на третьем — «Слуга народа» (15,9%). «Европейская солидарность» заняла четвертое место, получив почти 12% голосов избирателей, «Партия Шария» набрала почти 8%, а «За майбутє» — около 7%.

Предварительный список депутатов – ЗДЕСЬ.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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