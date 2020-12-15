Одесский райсовет избирает председателя: названы кандидатуры

Это происходит на сессии райсовета, которая проходит в зале областного совета.

Кандидатами на пост в новом представительском органе стали Борис Магазинник от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и Виталий Баривиненко от партии “Доверяй делам”.

Борис Магазинник, по данным сайта Одесского горсовета, руководит КУ Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы.

Виталий Барвиненко в 2007 – 2019 годах был народным депутатом Украины (от Партии регионов и от партии “Возрождение “) Участвовал во внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, но в Верховную Раду не прошел.