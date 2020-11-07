Итоги выборов в Одессе: какие партии прошли в райсовет?

Одесская районная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Одесский районный совет.
Как сообщает Украинская служба информации, всего в Одесский райсовет прошли представители шести политических партий.
Больше всего мандатов получили кандидаты от «ОПЗЖ» — 25,41%, на втором месте — «Доверяй делам» (16,7%), на третьем — «Слуга народа» (15,9%). «Европейская солидарность» заняла четвертое место, получив почти 12% голосов избирателей, «Партия Шария» набрала почти 8%, а «За майбутє» — около 7%.
Поименные списки партий, кандидаты которых могут получить мандаты депутатов новосозданного райсовета, таковы:
«ОПЗЖ»
- Леонид Возненко;
- Харлампий Плачков;
- Андрей Буяновский;
- Елена Левочкина;
- Анатолий Иванкевич;
- Татьяна Лазарева;
- Оксана Тимченко;
- Лада Рыбалко;
- Артур Хачатрян;
- Валерий Чигидин;
- Лилия Новицкая;
- Виталий Кальчев;
- Виталий Саутенков;
- Борис Магазинник;
- Руслан Кищун;
- Инна Волкова;
- Юлия Астанкевич.
«Доверяй делам»
- Святослав Огренчук;
- Юлия Бойко;
- Муслим Бехоев;
- Павел Вугельман;
- Алексей Стецюк;
- Антонина Наконечная;
- Сергей Кондратюк;
- Александр Муртазин;
- Сергей Гриневецкий;
- Виталий Барвиненко;
- Владимир Левчук;
- Мария Поправка;
- Светлана Липовская.
«Слуга народа»
- Дмитрий Шпинарев;
- Сергей Альперсон;
- Светлана Деордиева;
- Александр Ворохаев;
- Виталий Витикач;
- Александр Ткаченко;
- Александр Макушин;
- Ольга Муратова;
- Андрей Самойленко;
- Аркадий Мкртычан;
- Дарья Рыбак;
- Андрей Шестаков.
«Европейская солидарность»
- Валентина Шульц;
- Павел Шандра;
- Руслан Сиротюк;
- Сергей Миндолин;
- Ольга Мазур;
- Ярослава Витко;
- Наталья Богаченко;
- Ольга Домбровская;
- Сергей Сизоненко.
«Партия Шария»
- Олег Нагаткин;
- Виталий Толстопятов;
- Нина Исаченко;
- Майя Марашлец;
- Даниил Журавский;
- Александр Черноиваненко.
«За майбутнє»
- Лилия Алексейчук;
- Дмитрий Гуляев;
- Игорь Ткачук;
- Иван Бойченко;
- Руслан Сауляк;
- Галина Остапчук.
Напомним, ранее стали известны результаты выборов депутатов в городской совет Одессы и фамилии депутатов нового созыва.
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