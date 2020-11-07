Итоги выборов в Одессе: какие партии прошли в райсовет?

Как сообщает Украинская служба информации, всего в Одесский райсовет прошли представители шести политических партий.

Больше всего мандатов получили кандидаты от «ОПЗЖ» — 25,41%, на втором месте — «Доверяй делам» (16,7%), на третьем — «Слуга народа» (15,9%). «Европейская солидарность» заняла четвертое место, получив почти 12% голосов избирателей, «Партия Шария» набрала почти 8%, а «За майбутє» — около 7%.

Поименные списки партий, кандидаты которых могут получить мандаты депутатов новосозданного райсовета, таковы:

«ОПЗЖ»

Леонид Возненко;

Харлампий Плачков;

Андрей Буяновский;

Елена Левочкина;

Анатолий Иванкевич;

Татьяна Лазарева;

Оксана Тимченко;

Лада Рыбалко;

Артур Хачатрян;

Валерий Чигидин;

Лилия Новицкая;

Виталий Кальчев;

Виталий Саутенков;

Борис Магазинник;

Руслан Кищун;

Инна Волкова;

Юлия Астанкевич.

«Доверяй делам»

Святослав Огренчук;

Юлия Бойко;

Муслим Бехоев;

Павел Вугельман;

Алексей Стецюк;

Антонина Наконечная;

Сергей Кондратюк;

Александр Муртазин;

Сергей Гриневецкий;

Виталий Барвиненко;

Владимир Левчук;

Мария Поправка;

Светлана Липовская.

«Слуга народа»

Дмитрий Шпинарев;

Сергей Альперсон;

Светлана Деордиева;

Александр Ворохаев;

Виталий Витикач;

Александр Ткаченко;

Александр Макушин;

Ольга Муратова;

Андрей Самойленко;

Аркадий Мкртычан;

Дарья Рыбак;

Андрей Шестаков.

«Европейская солидарность»

Валентина Шульц;

Павел Шандра;

Руслан Сиротюк;

Сергей Миндолин;

Ольга Мазур;

Ярослава Витко;

Наталья Богаченко;

Ольга Домбровская;

Сергей Сизоненко.

«Партия Шария»

Олег Нагаткин;

Виталий Толстопятов;

Нина Исаченко;

Майя Марашлец;

Даниил Журавский;

Александр Черноиваненко.

«За майбутнє»

Лилия Алексейчук;

Дмитрий Гуляев;

Игорь Ткачук;

Иван Бойченко;

Руслан Сауляк;

Галина Остапчук.

Напомним, ранее стали известны результаты выборов депутатов в городской совет Одессы и фамилии депутатов нового созыва.

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