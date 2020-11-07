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Итоги выборов в Одессе: какие партии прошли в райсовет?

Итоги выборов в Одессе: какие партии прошли в райсовет?

Одесская районная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Одесский районный совет.

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Как сообщает Украинская служба информации, всего в Одесский райсовет прошли представители шести политических партий.

Больше всего мандатов получили кандидаты от «ОПЗЖ» — 25,41%, на втором месте — «Доверяй делам» (16,7%), на третьем — «Слуга народа» (15,9%). «Европейская солидарность» заняла четвертое место, получив почти 12% голосов избирателей, «Партия Шария» набрала почти 8%, а «За майбутє» — около 7%.

Поименные списки партий, кандидаты которых могут получить мандаты депутатов новосозданного райсовета, таковы:

«ОПЗЖ»
  • Леонид Возненко;
  • Харлампий Плачков;
  • Андрей Буяновский;
  • Елена Левочкина;
  • Анатолий Иванкевич;
  • Татьяна Лазарева;
  • Оксана Тимченко;
  • Лада Рыбалко;
  • Артур Хачатрян;
  • Валерий Чигидин;
  • Лилия Новицкая;
  • Виталий Кальчев;
  • Виталий Саутенков;
  • Борис Магазинник;
  • Руслан Кищун;
  • Инна Волкова;
  • Юлия Астанкевич.
«Доверяй делам»
  • Святослав Огренчук;
  • Юлия Бойко;
  • Муслим Бехоев;
  • Павел Вугельман;
  • Алексей Стецюк;
  • Антонина Наконечная;
  • Сергей Кондратюк;
  • Александр Муртазин;
  • Сергей Гриневецкий;
  • Виталий Барвиненко;
  • Владимир Левчук;
  • Мария Поправка;
  • Светлана Липовская.
«Слуга народа»
  • Дмитрий Шпинарев;
  • Сергей Альперсон;
  • Светлана Деордиева;
  • Александр Ворохаев;
  • Виталий Витикач;
  • Александр Ткаченко;
  • Александр Макушин;
  • Ольга Муратова;
  • Андрей Самойленко;
  • Аркадий Мкртычан;
  • Дарья Рыбак;
  • Андрей Шестаков.
«Европейская солидарность»
  • Валентина Шульц;
  • Павел Шандра;
  • Руслан Сиротюк;
  • Сергей Миндолин;
  • Ольга Мазур;
  • Ярослава Витко;
  • Наталья Богаченко;
  • Ольга Домбровская;
  • Сергей Сизоненко.
«Партия Шария»
  • Олег Нагаткин;
  • Виталий Толстопятов;
  • Нина Исаченко;
  • Майя Марашлец;
  • Даниил Журавский;
  • Александр Черноиваненко.
«За майбутнє»
  • Лилия Алексейчук;
  • Дмитрий Гуляев;
  • Игорь Ткачук;
  • Иван Бойченко;
  • Руслан Сауляк;
  • Галина Остапчук.

Напомним, ранее стали известны результаты выборов депутатов в городской совет Одессы и фамилии депутатов нового созыва.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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