Одесский Приморский бульвар “принарядили” к новогодним праздникам (фоторепортаж)

Центр Одессы начали украшать светодиодной новогодней иллюминацией. Накануне специалисты-электромонтёры украсили иллюминационными конструкциями Приморский бульвар. А позже планируется обновить разноцветную иллюминацию, которой окутаны деревья Приморского бульвара.

Соответствующий фоторепортаж опубликовала пресс-служба мэрии города.

Как сообщается, всего планируется обновить: 991 метр иллюминационной ленты Duralight и 1900 метров иллюминации String.

Также традиционно в декабре в светодиодные новогодние огни “оденутся” Горсад и улицы Дерибасовская, Пушкинская, Екатерининская, а также Думская площадь.

Кроме того, специалисты КП “Одесгорсвет” в цехах предприятия ремонтируют, обновляют и создают различные новогодние персонажи и украшения. Все они будут развешаны и установлены в разных районах Одессы до 19 декабря – Дня Святого Николая.

Как сообщалось ранее, на время новогодних праздников одесскую Потемкинскую лестницу хотят украсить иллюминированными кораблями и водопадом. А рядом разместится тематическая “морская” фотозона.

Аналогичным образом планируется украсить к Новому году и Думскую площадь. Так, главную городскую ёлку будет освещать иллюминация в виде морских “водорослей”, а перед зданием мэрии установят 3-метрового осьминога и лабиринт-океанариум с рыбами, водорослями и медузами.

Всего городские власти намерены потратить на новогодние декорации 4 миллиона гривен.

Фото пресс-службы Одесского горсовета