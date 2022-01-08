Одесский поселок Котовского присыпает снегом, а на Таирова – дождь

Итак, прогнозы синоптиков о том, что сегодня, 8 января 2022 года, в Одессе возможны осадки, вполне оправдались: во второй половине дня они действительно начались.

Как сообщает Телеграм-канал «Одесса как она есть», на поселке Котовского пошел небольшой снег.

Также одесситы сообщают о снеге на Слободке и Ленпоселке. А вот в других частях Одессы скорее мокро, чем снежно.

«Таирова дождь; Фонтан – моросит дождь; Совиньон как всегда, ни дождя ни снега; Сухой лиман, мокрый снег; Черемушки дождь; Аркадия дождь; Молдованка – мелкая моросявка Центр. Ничего интересного. Кладу санки обратно на антресоль; По Киевской трассе снег, а в городе снегодождь»,

– «перекликаются» одесситы.

Напомним, на сегодняшний день, 8 января, синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Одессе и Одесской области. Ночью ожидали заморозки, а вечером – осадки в виде мокрого снега или дождя.

Между тем, в одном из одесских дворов на Черемушках уже начали распускаться подснежники.