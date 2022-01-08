Одесский поселок Котовского присыпает снегом, а на Таирова – дождь

Итак, прогнозы синоптиков о том, что сегодня, 8 января 2022 года, в Одессе возможны осадки, вполне оправдались: во второй половине дня они действительно начались.
Как сообщает Телеграм-канал «Одесса как она есть», на поселке Котовского пошел небольшой снег.
Также одесситы сообщают о снеге на Слободке и Ленпоселке. А вот в других частях Одессы скорее мокро, чем снежно.
«Таирова дождь;
Фонтан – моросит дождь;
Совиньон как всегда, ни дождя ни снега;
Сухой лиман, мокрый снег;
Черемушки дождь;
Аркадия дождь;
Молдованка – мелкая моросявка
Центр. Ничего интересного. Кладу санки обратно на антресоль;
По Киевской трассе снег, а в городе снегодождь»,
– «перекликаются» одесситы.
Напомним, на сегодняшний день, 8 января, синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Одессе и Одесской области. Ночью ожидали заморозки, а вечером – осадки в виде мокрого снега или дождя.
Между тем, в одном из одесских дворов на Черемушках уже начали распускаться подснежники.