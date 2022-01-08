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Одесский поселок Котовского присыпает снегом, а на Таирова – дождь

Одесский поселок Котовского присыпает снегом, а на Таирова – дождь

Итак, прогнозы синоптиков о том, что сегодня, 8 января 2022 года, в Одессе возможны осадки, вполне оправдались: во второй половине дня они действительно начались.

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Как сообщает Телеграм-канал «Одесса как она есть», на поселке Котовского пошел небольшой снег.

Также одесситы сообщают о снеге на Слободке и Ленпоселке. А вот в других частях Одессы скорее мокро, чем снежно.

«Таирова дождь;

Фонтан – моросит дождь;

Совиньон как всегда, ни дождя ни снега;

Сухой лиман, мокрый снег;

Черемушки дождь;

Аркадия дождь;

Молдованка – мелкая моросявка

Центр. Ничего интересного. Кладу санки обратно на антресоль;

По Киевской трассе снег, а в городе снегодождь»,

– «перекликаются» одесситы.

Напомним, на сегодняшний день, 8 января, синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Одессе и Одесской области. Ночью ожидали заморозки, а вечером – осадки в виде мокрого снега или дождя.

Между тем, в одном из одесских дворов на Черемушках уже начали распускаться подснежники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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