Погода в Одессе 8 января: город ждут мороз и осадки

В субботу, 8 января 2022 года, синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Ночью будут заморозки, а вечером возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 8 января в Одессе будет облачно с прояснениями. Вечером вероятны осадки в виде мокрого снега, или снега с дождем.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С мороза, днем 0-5°С тепла.
Погода в Одесской области
В Одесской области 8 января 2022 года будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, вечером возможен мокрый снег.
Ветер северо-западный, 7-14 м/с.
Температура ночью от 3-7°С мороза, днем 0-6°С тепла.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.