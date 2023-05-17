Одесский полицейский вымогал деньги у мамы, чей ребенок выпал из окна

Маленький сын одесситки выпал из окна и погиб. Патрульный, знавший о трагедии, стал вымогать у женщины деньги, за то, чтобы ее не привлекли к ответственности как плохую мать.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

По данным следствия, полицейский, узнав, что у его знакомой погиб маленький сын, выпавший из окна многоэтажки, решил заработать на горе семьи.

Он требовал от женщины 1000 долларов США взятки, чтобы “порешать” со следователем вопрос о закрытии уголовного дела по факту гибели малыша. И чтобы маму по этому делу не привлекли к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Патрульного задержали при получении части взятки в размере 600 долларов США.

Его обвиняют в вымогательстве по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области за взятку полицейский пообещал смягчить квалификацию преступления мужчине, который выращивал коноплю. Теперь правоохранителю самому грозит тюрьма.

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