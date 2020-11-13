На Одесчине поймали «крышевателя» в погонах: вымогал 50 тысяч за спирт

В Одесской области «погорел» на крупной взятке заместитель начальника сектора превенции одного из отделений полиции.

Как сообщает Офис генерального прокурора, полицейский требовал у гражданина, который незаконно транспортировал и хранил спиртосодержащее вещество, регулярную мзду за непривлечение к ответственности. Тот должен был заплатить в общей сложности 50 тыс. гривен, или 2 тыс. гривен за одну тонну товара.

Правоохранители задержали полицейского сразу же после получения второй части взятки в размере 40 тыс. грн.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua