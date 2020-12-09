В Одесской области «погорел» на долларовой взятке инспектор-пограничник

Инспектор пограничной службы одного из отделений Белгород-Днестровского пограничного отряда будут судить за получение взятки в размере 1000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным ведомства, 30 сентября этого года инспектор погранотряда на месте несения службы в пункте пропуска «Удобное – Маяки» в Одесской области, соединяющем Украину и Молдову, потребовал 2300 грн взятки за один автомобиль с фруктами и 20 долларов за один блок сигарет.

А 27 октября инспектор потребовал от того же гражданина 1000 долларов взятки за беспрепятственный провоз через границу Украины уже 50-ти блоков сигарет.

28 октября во время получения денег взяточника задержали. Ему грозит до 4-х лет лишения свободы, штраф и запрет занимать ряд должностей на протяжении 3-х лет.

Ранее в суд ушло дело одного из офицеров Белгород-Днестровского погранотряда в Одесской области. Он вымогал взятку у сослуживца за выполнение его законного права пересчета и индексации зарплаты за 2015-2018 годы.

Фото: sbu.ua