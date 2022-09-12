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Одесские патрульные охотятся за «громкими» авто: что грозит нарушителям

Одесские патрульные охотятся за «громкими» авто: что грозит нарушителям

Одесские патрульные продолжают привлекать к ответственности водителей, нарушающих допустимый уровень шума в городе.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

В стране идет война и громкие звуки у большинства граждан ассоциируются с возможной угрозой обстрелов со стороны страны-агрессора. Особенно это касается вынужденных переселенцев, покинувших регионы, где ведутся бои.

Напомним,что по распоряжению Одесской областной военной администрации с 30 июня 2022 года в регионе действует запрет движения транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему прямоток и конструктивные особенности системы выпуска газов, продуцирующих чрезмерный уровень шума.

В полиции обращают внимание, что патрульные уделяют особое внимание контролю соблюдения водителями этих запретов.

В случае обнаружения транспортных средств переоборудованных с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, привлекают нарушителей к административной ответственности.

Так, штраф за нарушение ст. 182 КУоАП составляет от 5 до 15 необлагаемых налогом минимумов (85-255 гривен). При повторном нарушении сумма возрастает до 15-30 необлагаемых налогом минимумов (255-510 гривен) и возможна конфискация предмета нарушения тишины, то есть автомобиля

Одесские патрульные призывают всех водителей быть ответственными и уважать покой граждан.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области разыскали того, кто запускал запрещённые фейерверки.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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