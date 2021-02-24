Одесский особняк на улице Уютной: будем прощаться? (фото)

Этот особнячок на тихой улочке Уютной, 7 словно потерялся: справа от него новострой, а сам он кажется каким-то одиноким. Еще один уголок старой уходящей Одессы. Не так уж и плох, впрочем, это «не так уж» вовсе не означает, что с ним все в порядке. Все с ним «не в порядке».

Ситуация уже привычная: на сайте продаж недвижимости появилось объявление о продаже особняка в районе Французского бульвара. Вот этого самого особняка на улице Уютной, равно как и того, о котором мы писали совсем недавно. Кстати, тоже под номером семь, только в Обсерваторном переулке.

Пробраться поближе к особняку не удалось: ворота и калитка под надежными запорами. Пока фотографирую «старичка», вспоминаю, как в 2018-м одесский гид Евгений Гринкевич подвел нас к нему и с гордостью рассказал, что именно здесь жил одесский краевед Евгений Запорожченко – друг писателя Валентина Катаева. Дом достался Евгению Ермиловичу в наследство.

Моряк, краевед, один из героев повести его друга детства Валентина Катаева «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», Евгений Запорожченко много лет на общественных началах трудился в обществе охраны памятников. Это благодаря его стараниям одесситы и гости нашего города могут похвастаться тем, что сохранена Мавританская арка, да и сама современная Отрада, которую собирались «перестроить коренным образом» еще в 60-х годах прошлого века.

Сохраним ли мы теперь его дом – некогда красавец-особняк на Уютной? Между прочим, памятник архитектуры. Впрочем, судьба памятников архитектуры у нас частенько именно так – «между прочим»…

Особняк на Уютной, 7 – памятник архитектуры и градостроительства местного значения, числится под названием «Особняк Запорожченко». Год постройки – 1909, архитектор – Ю. Дмитренко. И, кстати, на сайте продаж эти факты никоим образом не умалчиваются. Площадь особняка – 400 квадратных метров, а земельный участок занимает семь соток.

Как пишет на своей странице в Facebook одесский архитектор Борис Айзенберг, «будучи студентом, делал обмеры этого дома. Первая архитектурная работа… В девяностых, когда мы его обмеряли, там коммуна была, люди жили… Коммуну расселили…».

Борис выражает надежду: «Дом ждет свою новую жизнь. Владелец, надеюсь, осознает истинную ценность памятника».

Будем надеяться…

Фото и скриншоты автора