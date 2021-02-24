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Одесский особняк на улице Уютной: будем прощаться? (фото)

Одесский особняк на улице Уютной: будем прощаться? (фото)

Этот особнячок на тихой улочке Уютной, 7 словно потерялся: справа от него новострой, а сам он кажется каким-то одиноким. Еще один уголок старой уходящей Одессы. Не так уж и плох, впрочем, это «не так уж» вовсе не означает, что с ним все в порядке. Все с ним «не в порядке».

Ситуация уже привычная: на сайте продаж недвижимости появилось объявление о продаже особняка в районе Французского бульвара. Вот этого самого особняка на улице Уютной, равно как и того, о котором мы писали совсем недавно. Кстати, тоже под номером семь, только в Обсерваторном переулке.

Продажа особняка на Уютной

Скриншот с сайта продажи недвижимости

Пробраться поближе к особняку не удалось: ворота и калитка под надежными запорами. Пока фотографирую «старичка», вспоминаю, как в 2018-м одесский гид Евгений Гринкевич подвел нас к нему и с гордостью рассказал, что именно здесь жил одесский краевед Евгений Запорожченко – друг писателя Валентина Катаева. Дом достался Евгению Ермиловичу в наследство.

Особняк на Уютной, окна

Особняк на Уютной, баллюстрада

 

 

Моряк, краевед, один из героев повести его друга детства Валентина Катаева «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», Евгений Запорожченко много лет на общественных началах трудился в обществе охраны памятников. Это благодаря его стараниям одесситы и гости нашего города могут похвастаться тем, что сохранена Мавританская арка, да и сама современная Отрада, которую собирались «перестроить коренным образом» еще в 60-х годах прошлого века.

Сохраним ли мы теперь его дом – некогда красавец-особняк на Уютной? Между прочим, памятник архитектуры. Впрочем, судьба памятников архитектуры у нас частенько именно так – «между прочим»…

Особняк на Уютной в Одессе

Особняк на Уютной, колонны

Особняк на Уютной и новострой

Особняк на Уютной, фронтон

Особняк на Уютной, 7 – памятник архитектуры и градостроительства местного значения, числится под названием «Особняк Запорожченко». Год постройки – 1909, архитектор – Ю. Дмитренко. И, кстати, на сайте продаж эти факты никоим образом не умалчиваются. Площадь особняка – 400 квадратных метров, а земельный участок занимает семь соток.

особняк на Уютной, продажа

Как пишет на своей странице в Facebook одесский архитектор Борис Айзенберг, «будучи студентом, делал обмеры этого дома. Первая архитектурная работа… В девяностых, когда мы его обмеряли, там коммуна была, люди жили… Коммуну расселили…».

Борис выражает надежду: «Дом ждет свою новую жизнь. Владелец, надеюсь, осознает истинную ценность памятника».

Будем надеяться…

Особняк на Уютной, забор

Особняк на Уютной, стена

Особняк на Уютной, дверь

Особняк на Уютной, ворота

Особняк на Уютной, фасад

Фото и скриншоты автора

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Мария Котова
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