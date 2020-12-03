Одесский областной совет впервые соберется в новом составе

Одесский областной совет впервые после выборов соберется на сессию.
Она назначена на 4 декабря и начнется в 11:00, сказано в распоряжении опубликованном на сайте обсовета.
Напомним, в областной совет по результатам выборов, которые состоялись 25 октября, прошли представители семи партий. Мандаты будут распределены так:
- «ОПЗЖ» — 24 депутата;
- «Слуга народа» — 16;
- «Доверяй делам» — 11;
- «Европейская солидарность» — 10;
- «За майбутнє» — 10;
- ВО «Батькивщина» — 7;
- «Партия Шария» — 6.
2 декабря собирался Одесский горсовет. Там определились с главами комиссий, избрали первого вице-мэра и секретаря совета, а также утвердили состав исполнительного комитета.