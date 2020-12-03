Одесский областной совет впервые соберется в новом составе

Одесский областной совет впервые после выборов соберется на сессию.

Она назначена на 4 декабря и начнется в 11:00, сказано в распоряжении опубликованном на сайте обсовета.

Напомним, в областной совет по результатам выборов, которые состоялись 25 октября, прошли представители семи партий. Мандаты будут распределены так:

«ОПЗЖ» — 24 депутата;

«Слуга народа» — 16;

«Доверяй делам» — 11;

«Европейская солидарность» — 10;

«За майбутнє» — 10;

ВО «Батькивщина» — 7;

«Партия Шария» — 6.

2 декабря собирался Одесский горсовет. Там определились с главами комиссий, избрали первого вице-мэра и секретаря совета, а также утвердили состав исполнительного комитета.