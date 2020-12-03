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Одесский областной совет впервые соберется в новом составе

Одесский областной совет впервые соберется в новом составе

Одесский областной совет впервые после выборов соберется на сессию. 

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Она назначена на 4 декабря и начнется в 11:00, сказано в распоряжении опубликованном на сайте обсовета.

Напомним, в областной совет по результатам выборов, которые состоялись 25 октября, прошли представители семи партий. Мандаты будут распределены так:

  • «ОПЗЖ» — 24 депутата;
  • «Слуга народа» — 16;
  • «Доверяй делам» — 11;
  • «Европейская солидарность» — 10;
  • «За майбутнє» — 10;
  • ВО «Батькивщина» — 7;
  • «Партия Шария» — 6.

2 декабря собирался Одесский горсовет. Там определились с главами комиссий, избрали первого вице-мэра и секретаря совета, а также утвердили состав исполнительного комитета.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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