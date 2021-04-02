Российские войска могут попытаться продвинуться вглубь Украины – разведка

Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых – подстегнуть Украину на военный ответ на вражеские действия на Востоке Украины.

С таким заявлением выступило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, действия России направлены также на то, чтоб вызвать реакцию украинской стороны на расширение российского военного присутствия на территории “ЛДНР” за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это неободимосттью защиты в этих “республиках” граждан России. В ГУР считают, что эти “россияне” – бывшие граждане Украины, которым принудительно выдали российские паспорта.

Украинская разведка также не исключает попытку продвижения российских оккупационных войск вглюбь территории Украины.

Также сообщается, что российские дипломатические представительства ща границей и СМИ получили задания быть готовыми к освщению и объяснению мировому сообщетству информации о якобы агрессивных действиях ВСУ и “миротворческих” действиях РФ в ответ.

Фото: ГУР