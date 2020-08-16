Одесский моряк спас судно после нападения пиратов: сам вел танкер двое суток

Одесский моряк Михаил Миронюк получил награду Международной морской организации (IMO). Его наградили за решительность и лидерские качества при нападении пиратов на танкер Аnuket Amber у берегов Западной Африки.
Об этом сообщает Профсоюз работников морского транспорта Украины.
Михаил Миронюк в тот рейс впервые пошел в должности второго помощника капитана. А после нападения пиратов оказался единственным судоводителем на танкере. Пираты захватили часть экипажа.
Михаил вел судно двое суток, самостоятельно починил поврежденную пиратами систему связи. Кроме того, смог договориться с местными властями и французскими военными моряками о сопровождении судна в безопасное место.
Ранее мы рассказывали, как одесский моряк избежал смертной казни в Иране и почему теперь не может найти работу.
Фото: MarineTraffic; Профсоюз работников морского транспорта Украины