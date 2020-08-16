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Одесский моряк спас судно после нападения пиратов: сам вел танкер двое суток

Одесский моряк спас судно после нападения пиратов: сам вел танкер двое суток

Одесский моряк Михаил Миронюк получил награду Международной морской организации (IMO). Его наградили за решительность и лидерские качества при нападении пиратов на танкер Аnuket Amber у берегов Западной  Африки. 

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Об этом сообщает Профсоюз работников морского транспорта Украины.

Михаил Миронюк в тот рейс впервые пошел в должности второго помощника капитана. А  после нападения пиратов оказался единственным судоводителем на танкере. Пираты захватили часть экипажа.

Михаил вел судно двое суток, самостоятельно починил поврежденную пиратами систему связи. Кроме того, смог договориться с местными властями и французскими военными моряками о сопровождении судна в безопасное место.

Ранее мы рассказывали, как одесский моряк избежал смертной казни в Иране и почему теперь не может найти работу.

Фото: MarineTraffic; Профсоюз работников морского транспорта Украины

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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