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Новости Одессы и Одесской области

Одесский кот Трушный Татушный красуется в костюме Санта-Клауса (фото)

Одесский кот Трушный Татушный красуется в костюме Санта-Клауса (фото)

«Родившийся» летом прошлого года кот Трушный Татушный (творение скульптора Сергея Кудрявцева) решил встретить Новый год и все остальные зимние праздники в образе Санта-Клауса.

Как рассказывала «Одесская жизнь», скульптура кота-сфинкса по имени  Трушный Татушный появилась на одесской Кошачьей тропе и «прописалась» на площади Веры Холодной.

В отличие от других котоскульптур, он «проживает» в клетке, что, кстати, неплохо, учитывая «горячий вандальный интерес» к скульптурным хвостатикам.

Татушный в эти праздничные дни преобразился: его утеплили в прикольный костюм Санты. Шапочка новогоднего героя красуется у Татушного на одном ухе, вторым он продолжает «подслушивать», как прохожие выражают радость, проходя мимо его царственной кошачьей фигуры. Впрочем, может, он, теперь уже как настоящий Санта, вслушивается, что именно загадывают одесситы в первые дни Нового года. Говорят, Татушный таки исполняет желания: у нас ведь каждая скульптура имеет свои сказочные особенности.

Утеплять фигурки котов к зиме придумала скульптор Татьяна Штыкало. В прошлом году практически все ее коты получили теплые вещи: было забавно и умилительно. И очень поражал тот факт, что крошечные шапочки-шарфики те же вандалы умудрялись сорвать с увековеченных хвостатиков.

Традиция «одевать памятники» в Одессе существует давно. Больше всего разнообразными «нарядами» отличается памятник Дюку. А вот огромный Кинг-Конг в Луна-парке (парк им. Т.Г.Шевченко) отличается тем, что его несколько лет подряд облачали в костюм Санта-Клауса. Смотрелось и прикольно, и страшновато одновременно. В этом году Кинг-Конг стоит без привычного зимнего «прикида». Видно, сообразил, что с таким выражением «лица» он мало «катит» под доброго Санту.

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Мария Котова
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