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Новости Одессы и Одесской области

Одесский кинофестиваль приглашает на свой юбилей

Одесский кинофестиваль приглашает на свой юбилей

Одесский международный кинофестиваль грандиозно отпразднует свой 10-летний юбилей 12-20 июля.
Организаторы обещают незабываемые дни в атмосферной Одессе: зрителей ожидает еще больше эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов, звездных гостей, мастер-классов от ведущих мировых кинопрофессионалов, а также ярких вечеринок.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, за 9 дней можно будет увидеть более 100 фильмов, посетить творческие встречи с мировыми звездами, среди которых актриса Роуз Макгоуэн (известная нашему зрителю по сериалу “Всі жінки відьми”) и британский режиссер Майк Ли (семикратный номинант на “Оскар”, обладатель четырех премий BAFTA, двух “Золотых пальмовых ветвей” Каннского фестиваля, “Золотого льва” Венецианского кинофестиваля и многих других).

С 12 до 20 июля именно зрители будут выбирать лучшие фильмы Международной и Национальной конкурсных программ. Голосуют гости фестиваля сразу после окончания сеанса, заполняя специальную форму и выставляя свою оценку фильму по пятибалльной шкале.  Кинолента, которая удостоится наивысшего балла зрителей,  получит главную награду фестиваля – Золотой Дюк.  Жюри, в свою очередь, определит победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актерская работа».

В этом году у фестиваля будет еще одна локация для просмотра фильмов — кинотеатр Multiplex в Аркадии.

Одесский международный кинофестиваль – один из крупнейших зрительских кинофестивалей в Восточной Европе. Он был создан в 2010 году, и благодаря ему Одессу стали называть кинематографической столицей Украины.

В прошлом году торжественная церемония открытия кинофестиваля собрала на красной дорожке мировых и украинских режиссеров, продюсеров, актеров, сценаристов, звезд шоу-бизнеса.

“Одесская жизнь” писала о важности кинофестиваля для города, и какие фильмы предпочитают киноманы.

Фестивальные абонементы можно приобрети на сайте ОМКФ.

Фото: пресс-служба ОМКФ

 

 

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