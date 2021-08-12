Одесский кинофест-2021: зрителям покажут фильм-победитель Каннского фестиваля

Уже в эту субботу стартует 12-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), на котором одесситы смогут увидеть самые свежие кинохиты.

Пожалуй, самая нашумевшая премьера Каннского кинофестиваля и вообще этого года – фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь» – «Титан».

Молодой режиссер Джулия Дюкорно сняла всего второй полнометражный фильм в своей карьере. Правда, уже первый ее фильм – «Сырое», триллер о том, как девушка из вегетарианки превращается в каннибала, получил восторженный прием в Каннах-2016 и приз кинокритиков. Абсолютно ясно, что Джулия Дюкорно представляет новое, еще не до конца понятое, поколение кинорежиссеров.

«Титан» получил массу как восторженных, так и недоуменных отзывов, но никого не оставил равнодушным. Если описать сюжет – получится абсурдистский триллер о том, как молодая женщина собирается родить ребенка от автомашины. Впрочем, это явно тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.

Составить свое мнение о фильме-победителе Каннского кинофестиваля можно в пятницу, 20 августа, в фестивальном дворце ОМКФ в 22:00 и в субботу, 21 августа, в 12:00.

Ранее мы писали, что во время Одесского кинофестиваля покажут ретроспективы классиков мирового кинематографа.

Алексей Овчинников

Фото: Официальный сайт Каннского кинофестиваля