Одесский кинофестиваль-2021: зрителям покажут «звездное» фэнтези

Эпичный фильм снят по мотивам классической средневековой поэмы 14-го века «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», которую переложил на современный английский язык сам Джон Толкиен.

Режиссеру Дэвиду Лоури удалось собрать внушительный актерский состав. В главной роли племянника короля Артура сэра Гавейна – номинант на многие премии, в том числе и на «Оскар», Дев Патель, а главную женскую роль исполняет победительница Оскара 2015 года шведская актриса Алисия Викандер.

По сюжету картины, сэр Гавайн принимает вызов таинственного Зеленого рыцаря – изумрудного великана, и начинаются приключения, типичные для рыцарских романов. Герою предстоит сразиться и с привидениями, и с гигантами, и с прочими злодеями. Фильм впервые покажут в Украине и, без сомнений, он будет пользоваться успехом самой широкой публики.

Напомним, что открытие кинофестиваля пройдет 14 августа в Одесском оперном театре.

Ранее мы писали о программе кинофестиваля.

Алексей Овчинников

Фото: ОМКФ