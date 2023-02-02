Одесский электротранспорт выйдет на маршруты 3 февраля

Завтра, в пятницу, 3 февраля 2023 года, в Одессе после недельного простоя снова выйдут на маршруты трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщает КП «Одесгорэлектротранс».

«Есть хорошее известие: завтра выходим на маршруты и ждем встречи с вами»,

– говорится в сообщении.

Также транспортники добавили, что должны были сделать вынужденную паузу из-за недостаточности лимитов на электроэнергию.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, 2 февраля, одесские троллейбусы и трамваи не ходят.

Ранее местные паблики и телеграм-каналы распространили информацию о том, что сегодня утром одесский электротранспорт якобы вышел на маршруты. Но позже в КП «Одесгорэлектротранс» эту слухи опровергли.

Напомним, электротранспорт в Одессе ушел в депо неделю назад, 26 января, в день очередной массированной атаки путинских террористов, и с тех пор на маршруты не выходил.