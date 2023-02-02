Смогут ли сегодня одесситы добраться домой на трамвае или троллейбусе?

Сегодня, в четверг, 2 февраля 2023 года, из-за низких лимитов на электроэнергию одесские троллейбусы и трамваи не ходят, сообщает КП «Одесгорэлектротранс» (ОГЭТ). Так что трамваев и троллейбусов в вечерний час пик одесситы могут не ждать.

Отметим, что сегодня утром ряд местных пабликов и телеграм-каналов распространили информацию о том, что одесский электротранспорт якобы вышел на маршруты. При этом цифры в данных сообщениях фигурировали самые разные.

Однако позже «Одесгорэлектротранс» эту слухи опроверг.

«Дорогие наши пользователи! Мы, как и вы, очень соскучились по нашей встрече и безгранично ждем ее. К сожалению, не все зависит от нас»,

– сказано в сообщении ОГЭТ.

На предприятии также отметили, что вся официальная информация распространяется на страницах КП «Одесгорэлектротранс» в Facebook и Instagram и призвали горожан следить за ними.

Напомним, электротранспорт в Одессе ушел в депо неделю назад, 26 января, в день очередной массированной атаки путинских террористов, и с тех пор на маршруты не выходил.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 февраля, в Одессе и Одесской области продолжаются экстренные отключения света. При этом энергетики рассказали, что ремонтные работы на высоковольтной линии завершены, и сейчас идет ремонт пострадавших от ракетного удара подстанций.