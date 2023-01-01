Одесский электротранспорт возобновляет работу со 2 января

С понедельника, 2 января 2023 года, в Одессе возобновит свою работы электротранспорт, ранее приостановленный из-за малых лимитов энергопотребления.

Об этом сообщает сегодня предприятие «Одесгорэлектротранс».

«Завтра электротранспорт выйдет на свои маршруты. Не заставим вас нас ждать, потому что мы ждем вас!», – сообщается на Facebook-странице предприятия.

Напомним, с 30 декабря 2022 года из-за проблем с поставками электроэнергии одесский электротранспорт в очередной раз приостановил работу.

Днем ранее российские террористы нанесли ракетные удары по энергетическим объектам в Одесе и Одесской области.