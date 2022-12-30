Трамваи и троллейбусы сегодня в Одессе ходить не будут

30 декабря 2022 года одесской городской электротранспорт на линии не выйдет из-за проблем с поставками электроэнергии.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Причина отсутствия трамваев и троллейбусов на их маршрутах – дефицит мощности в электросети, в связи с чем город получил малые лимиты энергопотребления.

Причина этого – вчерашние ракетные удары российских террористов по энергетическим объектам в Одесе и области.

Сейчас энергетики работают над восстановлением снабжения Одессы и Одесского района электроэнергией.

Напомним, что на данный момент в Одесской области без света уже почти сутки остаются, по данным ДТЭК “Одесские Электросети” примерно 450 тысяч потребителей.

В Одесской области Силы обороны сбили 21 крылатую ракету. Но было и попадание в объект критической инфраструктуры.