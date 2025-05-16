Презентация «Museum for Change» — 17 мая

17 мая в 17:00 состоится презентация «Museum for Change. Опыт поддержки музейного сообщества во время полномасштабной войны». Выступает председатель правления ОО «Museum for Change» Дарья Дьякова. Она расскажет о преобразовании Одесского художественного, эвакуации коллекции, международной поддержке, а также о новой ответственности, которую взяли на себя музеи в ответ на вызовы войны.

Панельная дискуссия «Музеи в центрах притяжения» — 18 мая

На следующий день, 18 мая в 16:00, в помещении музея состоится панельная дискуссия «Музеи в центрах притяжения». Участники будут говорить о роли музеев в формировании инклюзивных сообществ, инновационной роли культурных институтов, влиянии видения Александра Ройтбурда, а также о симбиозе музея и общества в условиях войны. В дискуссии примут участие ученые Юлия Томашевская, Сергей Шевцов и Инна Голубович. Модератором выступит Виктор Левченко.

Участие в мероприятиях бесплатное, но требует предварительной регистрации по ссылке: https://forms.gle/5JFVzALLst3WaKUz5