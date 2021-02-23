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Одесские чиновники хотят подтянуть украинский язык

Одесские чиновники хотят подтянуть украинский язык

Более тысячи сотрудников одесской мэрии изъявили желание повысить уровень владения украинским языком. Соответствующие заявки поступили в Департамент образования и науки Одесского горсовета.

Об этом рассказала на аппаратном совещании в мэрии директор департамента Елена Буйневич.

По словам Буйневич, в первую группу уже набрали 30 человек.

«Мы выбрали людей, которые непосредственно являются сотрудниками органов местного самоуправления, работают с документами и выступают публично, то есть тех, кто нуждаются в такой услуге в первую очередь», – сообщила чиновница.

Курс состоит из восьми занятий. Вести его будут три педагога – учителя высшей категории, учителя-методисты, победители конкурса «Учитель года» со знаком отличия «Отличник образования».

Занятия начнутся с сегодняшнего дня, 23 февраля. Они будут проходить по вторникам и четвергам. После завершения курса госслужащие получат сертификат и расширят словарный запас терминов, которые используют в своей профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что чиновники одесской мэрии и сотрудники коммунальных предприятий будут учить украинский язык на дополнительных занятиях.

Напомним, с 16 февраля 2021 года в Украине обслуживание клиентов в заведениях сферы услуг должно проходить на государственном языке.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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