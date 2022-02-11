Грозит ли Украине военное вторжение: к чему на самом деле нужно быть готовым?

На фоне противоречивых заявлений и свидетельств о возможном российском вторжении в Украину «Одесская жизнь» решила разобраться в разных аспектах этого вопроса. Стоит успокоиться или нужно готовиться к войне?

Последние месяцы мы живем на фоне многочисленных свидетельств увеличения количества группировок российских военных на границах Украины. Мировые лидеры и иностранные таблоиды то и дело сообщают о вероятности широкомасштабной атаки на нашу страну. При этом украинские руководители успокаивают: военных действий не предвидится. Правда, курс доллара и цены на продукты спокойствия не добавляют. Хотя большинство экспертов объясняют, что ажиотаж создают сами граждане. Мы решили рассмотреть вопрос с разных сторон, чтобы выяснить истину.

МИД заявляет о поддержке Запада, а Минобороны призывает не паниковать

Еще в ноябре верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил Киев в поддержке суверенитета и территориальной целостности.

Содействие Украине в расширении оборонного сектора страны подтвердило и правительство США.

— Десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину, — это тонны аргументов, усиливающих переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно прежде всего для того, чтобы его не пришлось применять, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также ЕС и США готовы ввести экономические санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Частью стратегии сдерживания российской агрессии, по словам дипломата, является и «парад визитов» чиновников западных государств в Украину, который ослабляет риск военной эскалации.

То, что Россия не готовит наступления, признают и в Министерстве обороны Украины. Глава военного ведомства Алексей Резников, сославшись на данные разведок, заявил, что на сегодняшний день вооруженные силы РФ не создали ни одной ударной группировки. Сейчас ситуация на границах приблизительно такая же, какой она была весной прошлого года. Министр призвал не паниковать из-за возможной эскалации.

Сбавить накал вокруг ситуации в Украине призвал и глава СНБО Алексей Данилов. Он не видит оснований для паники и разговоров о российском вторжении. По его мнению, дестабилизировать ситуацию может только информационное, а особенно дезинформационное давление.

Я верю в Бога и в ЗСУ, в Украину и украинцев, которым «есть разница» и не «все равно». Это — и есть наши опоры и наша защита. И они есть уже. И создали их мы. Вместе. Осталось только окончательно это осознать, поверить в себя и опереться на них. Моряки, когда выходят в море, знают, что они могут попасть в шторм. Никто им ничего гарантировать не может, они могут погибнуть, и в шторме они могут положиться только на свое судно, себя, свою смелость, отвагу и умения. Но они идут навстречу всему этому. И именно этот настрой — ключевой залог успеха в большинстве случаев. Наполеон говорил: «Военных сил недостаточно для защиты страны, между тем как страна, защищаемая народом, непобедима!». Мы умеем защищать свою страну и себя, мы делаем это постоянно и да, сейчас опасность велика как никогда, но мы можем и сможем выстоять! Вместе!». Анатолий БОЙКО, глава Одесской организации Комитета избирателей Украины

«Свой город и страну будем защищать!»

В 2014 году Андрей Карналь добровольцем ушел на фронт в зону АТО. Служил на передовой. О том, что такое война, знает не понаслышке. И вновь готов защищать Одессу и Украину.

Сегодня, убежден Андрей, ситуация в стране очень напряженная. Много противоречивой информации. Притом немало людей не воспринимают угрозу военного вторжения всерьез.

— Развитие ситуации, на мой взгляд, имеет два пути: первый — это переговоры и давление мирового сообщества на Россию, второй — боевые действия по защите и освобождению нашей территории, — считает Карналь. — В данный момент Украина стремится разрешить сложившуюся напряженную обстановку в соответствии с первым вариантом. И в то же время наша страна готовится отбить агрессию России. Идут учения, разворачиваются батальоны теробороны, основная задача которых — защищать город от врага. А многие мои знакомые и друзья, у которых возраст не мобилизационный, готовы уходить в партизаны.

Если перестают говорить дипломаты — начинают говорить пушки. И Андрей считает, что открытые боевые действия со стороны РФ возможны.

— По моему мнению, боевые действия начнутся с массовых атак диверсионных групп на объекты военного и двойного назначения. В Одессе это порт, аэропорт, железнодорожный вокзал, склады с ГСМ, оружием и боеприпасами. Затем начнутся атаки по фронту, — предполагает Карналь. — Куда они могут дойти? Не знаю. Может, и до Днепра, а может, и нет. Все планы хороши до первого боя.

Многие политики и крупные бизнесмены вывезут свои семьи и сами сбегут за границу. А простой народ встанет на защиту страны. И, если начнется война, убежден участник боевых действий, будет много жертв, разрушений, горя.

— Я, когда будет команда, пойду в военкомат и попрошусь в свою часть. Если по каким-то причинам попасть туда не получится, тогда — в ближайшую воинскую часть, — обещает Андрей. — Свой любимый город и страну будем защищать.

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Психологический аспект: почему мы легко верим в плохое?

На фоне последних политических событий многие сталкиваются с чувством тревожности, страхом, депрессивным настроением. Тревога — это целый механизм, который помогает нам выживать, мобилизовать свои ресурсы и дает больше шансов человеку «унести ноги от опасности». В процессе проживания тревоги организм перестраивается на экстренный режим работы. Происходят изменения. Циркуляция крови начинает функционировать иначе. Организм готов действовать «здесь и сейчас». Когда опасность реальная — такое нам только на руку. Но если опасность воображаемая, то выходит, мы только зря «разгоняем» организм. А уже через время начинаем чувствовать постоянное напряжение в мышцах, быстрее устаем, появляются проблемы со сном, ничего не радует». Раиса ГАВРИЛЮК, психолог, сооснователь одесского центра «Коло сім’ї»

КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

Психолог советует сначала задать себе ряд вопросов:

То, о чем я переживаю, реально или гипотетично?

Я могу что-то с этим сделать? Если могу, то что именно и когда?

Если не могу ничего сделать, то в этом случае мысли нужно отпустить.

Как только вы ловите себя на обдумывании чего-то тревожного и неполезного: пойте вслух или про себя свои любимые песни, планируйте приятные события, вспоминайте счастливые моменты, подумайте о своих сильных качествах, пересматривайте фотографии, которые дороги сердцу, наблюдайте и осознавайте, что происходит вокруг вас. Берегите себя и свои нервы!

Продовольственного кризиса не предвидится

По мнению финансового консультанта Олеси Холоденко, о продовольственном кризисе в связи с возможностью агрессии России говорить преждевременно.

— Если украинцы начнут массово скупать продукты наперед, это создаст дефицит товаров и спровоцирует рост цен, — убеждена экономист. — Правда, цены на некоторые продукты питания и так могут подскочить. Причина — высокие цены на энергоносители. Не предвидится и недостатка денег в банках, уверяет Олеся Холоденко. При необходимости Нацбанк насытит банковские учреждения ликвидностью. Но если российское вторжение все же произойдет, банки могут временно ограничить для своих клиентов снятие наличных средств. А вот на безналичных расчетах ситуация сказаться не должна.

— Скорее всего, можно будет использовать только безналичные расчеты. Соответственно, если вам нужна наличка, снимите, к примеру, 5000 гривен и положите в загашник, — рекомендует специалист. — А лучше всего — запастись парой сотен долларов, и, желательно, в мелких купюрах. В обменных пунктах, скорее всего, сдачи не будет.

По мнению финансиста, не произойдет и резких снятий вкладов и депозитов из банков. В большинстве случаев досрочное расторжение депозитов не предусмотрено.

Что говорят звезды?

Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию и ректора Народного астрологического университета Олега Евтушенко.

Астрологические показатели, которые характеризуют безопасность Украины в течение января и февраля, на данный момент достаточно хорошие, и, с астрологической точки зрения, вероятность нападения России на Украину низкая.

Внутренний потенциал Украины и состояние общества с точки зрения безопасности, паники, тревожности, готовности Вооруженных сил — в положительной динамике. А с международной поддержкой Украина только крепнет.

Материалы подготовили Вероника ПОЛИЩУК, Анастасия ЕПУРЬ, Ирина СОРОКИНА

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