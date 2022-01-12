Одесский чиновник-взяточник оказался иностранным преступником

Чиновника Госэкоинспекции, который находится в розыске Интерпола, будут судить за взяточничество.

Вымогал взятку у владельца АЗС

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении и.о. начальника Управления государственного экологического надзора биоресурсов Госэкоинспекции по Николаевской и Одесской области.

Подозреваемый требовал у предпринимателя, владеющего автозаправочной станцией 5 тыс. долларов США за то, чтобы не мешать работе АЗС.

В июле 2021 частный предприниматель построил АЗС в Николаеве и занимался оформлением ее деятельности. Чиновник Госэкоинспекции сообщил директору АЗС, что заправке грозит запрет на работу из-за определенных нарушений. И предложил директору АЗС за взятку «решить» вопросы и не мешать работе.

17 августа 2021 года ДБР задержал посредника «на горячем» при получении части взятки на сумму 4 тыс. долларов США. В тот же день был задержан и сам чиновник Госэкоинспекции.

Чиновник экоинспекции и посредник обвиняются в требовании и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Задержанного чиновника разыскивает интерпол

Также в ходе следствия было установлено, что обвиняемый чиновник получил гражданство Украины и устроился на должность по поддельным документам.

На самом деле он является гражданином Республики Молдова и находится в розыске Интерпола по ряду преступлений: уклонение от уплаты налогов, насилие, хулиганство и другие.

По законодательству Республики Молдова за совершенные преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время чиновник отстранен от должности, его имущество арестовано, оно лишено гражданства Украины, решается вопрос о его экстрадиции в Молдову.