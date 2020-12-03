Одесский Центр админуслуг в пятницу закроется раньше

Завтра, в пятницу, 4 декабря, одесский Центр предоставления административных услуг будет работать до 15:00 в связи с проведением технических работ.

Об этом проинформировали в мэрии города.

С субботы, 5 декабря, Центр будет работать в обычном режиме и без перерыва на обед.

Получить консультацию можно, воспользовавшись поддержкой call-центра по телефонам: (048) 70-55-555 и 15-35.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Одессе открылся новый центр админуслуг – на поселке Котовского.

Также сообщалось, что одесский Центр админуслуг запустил упрощенную процедуру записи на прием для подростков, которым исполнилось 14 лет.