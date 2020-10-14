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Одесский центр админуслуг упростил запись для подростков, получающих паспорт

Одесский центр админуслуг упростил запись для подростков, получающих паспорт

В Центре предоставления админуслуг Одесского городского совета запустили упрощенную процедуру записи на прием для подростков, которым исполнилось 14 лет.

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Так, подростки, которые еще не имеют паспорта и номера налогоплательщика, могут получить эти документы с помощью услуги ID-14, сообщили в мэрии.

Для этого необходимо предварительно оставить свои контактные данные в Google-форме. После этого администратор перезвонит и запишет на прием.

Для получения ID-14 подростку необходимо иметь с собой:

  • свидетельство о рождении;
  • справку о регистрации местожительства;
  • оригинал документов, которые подтверждают гражданство и удостоверяют личность родителей или одного из них;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу (если он есть у подростка), чтобы подтвердить изменение транслитерации латинскими буквами.

Дополнительную информацию по работе Центра можно получить по телефонам 15-35 или (048) 705-55-55.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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