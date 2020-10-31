Одесский Центр админуслуг меняет время обслуживания посетителей

Одесский Центр предоставления административных услуг изменил время обслуживания посетителей. Так, со 2 ноября 2020 года прием документов в Центре будет начинаться в 9:30.

Как пояснили в мэрии Одессы, это связно с необходимостью утреннего обзвона одесситов для оперативной корректировки очереди, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Прием документов будет осуществляться по такому графику:

понедельник, среда, пятница – с 09:30 до 17:30, без перерыва;

вторник, четверг – с 09:30 до 20:00, без перерыва;

суббота – с 9:30 до 16:45, без перерыва;

воскресенье – выходной.

Время выдачи готовых результатов остается неизменным:

понедельник, среда, пятница – с 09:00 до 17:00, без перерыва;

вторник, четверг – с 09:00 до 20:00, без перерыва;

суббота – с 9:00 до 16:45, без перерыва;

воскресенье – выходной.

Записаться на прием можно в электронной очереди на портале ЦНАП или через терминалы самообслуживания в помещениях Центра.

Также возможны консультации и запись через call-центр Департамента по телефонам: (048) 70-55-555; 15-35.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что на время проведения местных выборов два подразделения Одесского Центра админуслуг, в Киевском и Малиновском районах, на время переместятся в главный офис Центра.

Фото: akzent.zp.ua