Два подразделения одесского Центра админуслуг сменят дислокацию на время выборов

В Одессе на время проведения местных выборов будут внесены изменения в работу двух территориальных подразделений одесского Центра предоставления административных услуг.

Как проинформировали в городском совете, в связи с работой в зданиях Киевской и Малиновской районных администраций территориальных избирательных комиссий, территориальные подразделения Центра предоставления админуслуг в Киевском и Малиновском районах, расположенные по улице Академика Королева, 9 и улице Генерала Петрова, 22 соответственно, на время переместятся в главный офис Центра.

Так, в период с 26 по 28 октября прием документов и выдача готовых результатов указанными подразделениями будет осуществляться по адресу: ул. Косовская, 2Д.

Территориальное представительство Центра в Суворовском районе Одессы будет работать без изменений.

Получить дополнительную информацию и записаться на прием в Центр предоставления админуслуг можно по телефонам call-центра 705-55-55 или 15-35.

Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020 года.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее на поселке Котовского открыли новое подразделение Центра админуслуг.